El video de lo sucedido fue publicado por la policía de esa ciudad para alertar a las personas y alentarlas a ser más precavidas a la hora de manejar.

Las imágenes muestran que el accidente ocurrió justo cuando el conductor dio un giro a la izquierda, por donde debía pasar el tren; el hombre lo hizo a pesar de que el ferrocarril se aproximaba.

En su publicación, la policía de Los Ángeles indicó que si bien esto hubiera podido tener un “trágico desenlace”, el conductor, por fortuna, sobrevivió y no resultó gravemente herido.

“Este conductor se las arregló para salir vivo, con solo unos rasguños y unas contusiones. Estamos complacidos de que no hubiera sido una colisión fatal”, escribió en Twitter el detective Moses Castillo.

Entre tanto, la cuenta oficial de la policía escribió lo siguiente:

A continuación puede ver el video del accidente y, en seguida, una foto de cómo terminó el vehículo del imprudente conductor:

This could’ve had a tragic outcome. Fortunately the driver survived with minor injuries, but this should serve as a good reminder to all of us — pay attention near train tracks, and always obey all traffic signals and devices. pic.twitter.com/udDSkeDTPn

— LAPD HQ (@LAPDHQ) March 5, 2020