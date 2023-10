El ‘tiktoker’ ganó reconocimiento en los últimos meses por los videos en los que compartía cómo era su vida y los lujos que se podía dar, gracias al apoyo que le brindaban sus padres.

Jurado dejó sorprendidos a sus seguidores con la mala noticia, para él, de que sus padres le quitaron el apoyo económico y ahora tendría que ponerse a buscar trabajo para mantener sus costosos gustos.

De hecho, el creador de contenido comentó en ese momento que es estudiante de Comunicación Social con énfasis en comunicación organizacional y que habla tres idiomas, por si alguien sabía de un puesto que le pudiera interesar.

Debido a su video, el joven empezó a recibir mensajes agresivos en los que le sacaban en cara ser “un mantenido”. Por ese motivo, Jurado tuvo que volver a publicar otro clip en el que se defendió de las acusaciones de sus “‘haters'” para dejarles saber que “no está bien juzgar a los demás por no ser” como él.

El ‘tiktoker’ dijo que “puede entender que las personas vengan de contextos diferentes”, puesto que él nació en uno en el que los “papás lo mantienen” hasta que se gradúe de la universidad y consiga un trabajo.

Jurado se sacudió de las críticas afirmando que no sentía pena por estarle pidiendo plata a sus papás para la universidad y sus gastos:

“Me preguntaban si me daba pena pedirles plata a mis papás para la universidad y la verdad es que no, no me daba pena pedir plata”, comentó Nicolás Jurado.