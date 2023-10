En redes sociales se ha hecho viral el video de una creadora de contenido que expone la situación que vive con su celular y el rendimiento de la batería. Ella señala que la situación para ella se complicó con la atención que recibió por parte de quienes son encargados de brindarle servicio técnico.

(Vea también: Dos colombianos que venden comida típica en EE.UU. de manera diferente, y así lo hacen)

La joven se muestra desesperada y llorando porque no quisieron ayudarle con su problema en la tienda de Apple en la que compró su celular en España. “Me han jodido el día”, dice la joven en su video para TikTok, en el cual contó que la batería de su nuevo celular no le rinde igual que la anterior.

Ella señaló que entró pidiendo soluciones y terminó sufriendo el maltrato de un joven que no le quiso brindar ayuda. La ‘tiktoker’ By hermoss, con 2 millones de seguidores, compartió su anécdota y causó polémica por exponer su problema con su celular.

Lee También

Dice que su anterior celular tiene una duración en su batería de 24 horas y que cree que su nuevo iPhone salió defectuoso porque no podía hacer que la batería durara más tiempo. Más allá de su situación, la ‘tiktoker’ entró en llanto porque dice que en la tienda fueron groseros con ella y que en vez de resolver su problema, decidieron ofrecerle que le devolvían el dinero.

“Yo le dije que quería el móvil. Me está angustiando que he gastado mucho dinero en un móvil y que vengo a pedir ayuda y lo único que me dicen es que me devuelven el dinero […] Me han mirado de arriba a abajo y me he sentido incómoda. […] No quería escucharme, solo me decía que si no me gustaba el producto que me devolvía el dinero”, señaló.

Críticas a ‘influencer’ que lloró por la batería de su teléfono

Su video recibió tantas críticas que ella decidió eliminarlo de sus redes sociales. Las críticas provinieron de usuarios que consideraron que su problema no rodea una necesidad básica y que por esto no debería hacer tanto drama.

Sin embargo, muchos hablan de que no se deberían invalidar sus sentimientos solo porque su problema es de alguien privilegiado y que es importante promover la empatía ante todo tipo de situaciones.

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.