Sin hacerle caso a sus súplicas y el profundo llanto, el padre de esta niña procedió a cortarte todo su cabello y a raparla, para mostrarle en carne propia lo que la otra pequeña pudo haber sentido al perder su pelo a causa de la terrible enfermedad.

Al parecer, la protagonista tenía la costumbre de molestar a su compañera con cáncer. Sin embargo, lo que nunca se imaginó, fue que su padre la castigaría duramente por su actuar. El señor apenas se dio cuenta del comportamiento de su hija no dudó en someterla a una lección que difícilmente podrá olvidar.

Aunque el video del momento exacto en el que la despoja de su cabellera negra ha tenido gran acogida y varios internautas han manifestado su apoyo al padre de familia , otros internautas manifestaron tener opiniones diferentes.

Lo que para algunos fue una lección dura pero necesaria, para otros resultó ser una grave falta de respeto para con la menor. Usuarios de las redes sociales han argumentado que este tipo de aprehensiones lo único que provoca es empeorar la situación y causar un trauma a la niña.

No obstante, son más las personas que agradecen al sujeto por tomar cartas en el asunto y no dejar pasar por alto esta situación que bajo ningún motivo es aceptable:

“A pesar que es un castigo bastante severo, considero que fue lo mejor que pudo hacer. Ella no tiene el derecho de molestar a la otra niña y burlarse de su condición. A pesar de ser una pequeña, no se puede justificar que le haga bullying a la otra. Como madre digo que esas cosas se corrigen a tiempo o no se corrigen”, manifestó una mujer en la bandeja de comentarios del clip.