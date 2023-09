Un conductor de carro particular y un taxista protagonizaron una dura pelea que quedó grabada y se hizo viral en redes. Con puños, patadas y hasta correazos se enlazaron en un duelo por el que se desconocen las razones. “Como se pueden dar cuenta, se van cerrando de una manera muy brusca. Creo que va a haber pelea”, narra la persona que graba.

En el video viral se puede observar como un Renault Logan y un taxi, gremio que recibirá bono para gasolina, batallan por una estrecha calle. El carro particular intenta adelantarlo a toda cosa, mientras el ‘amarillo’ lo impide con maniobras de ‘zig zag’. En un momento, el taxista parece querer dejar la pelea a un lado y lo deja pasar, pero todo empeora.

Un caso de intolerancia se presentó en la ciudad de Bogotá entre conductor de vehículo particular y taxista que terminó en Riña. pic.twitter.com/AFWZuxhhDn — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) September 2, 2023

El dueño del particular cierra violentamente al taxi y se baja visiblemente enojado, el taxista no se queda atrás y también se baja de su automóvil. Empiezan empujándose, escalan a las patadas y a los puños, hasta que se quitaron la correa, comenzando con una batalla de latigazos. Quien grabó el video ambientó la pelea con la música de ‘Mortal Kombat’, que no pasó desapercibido entre los internautas.

Finalmente, el taxista tumba al otro señor y lo somete. En el piso, el hombre intenta liberarse para agredirlo, pero todo termina con la intervención de un vecino que los separa. No obstante, el hombre del particular quiere continuar con la pelea y corre tras el taxi, pero no logra alcanzarlo.

“Me encanta vivir en Bogotá. La transición entre Bogotá y la muerte es casi imperceptible” fue uno de los comentarios, recordando la famosa frase de Santiago Moure, a propósito de la pelea.

“Me encanta vivir en Bogotá. La transición entre Bogotá y la muerte es casi imperceptible” S. M. — Secondo Moretti (@MorettiSecondo) September 2, 2023

