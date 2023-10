En las últimas horas comenzó a circular un video en TikTok en el que un joven contó la situación por la que está pasando debido a una drástica decisión de sus padres.

Nicolás Jurado, como aparece identificado el usuario, les narró a sus seguidores que está en busca de trabajo puesto que quienes le dieron la vida ya no le ayudarán económicamente.

“Es una historia muy larga pero básicamente se resume en que mis papás me mandaron a comer mie… Fue una decisión influenciada por redes sociales. Como que mis papás leen muchos comentarios de odio hacia mí de personas diciendo que soy una mie… de persona y ellos como que se dejaron arrastrar por eso”, explicó inicialmente.

De acuerdo con su relato, la noticia alegraría a quienes lo critican, ya que no seguirá contando con el apoyo de dinero que le daban sus padres.

“Me dijeron que no me iban a volver a dar plata. Supongo que esto pondrá muy felices a todos mis ‘haters’ porque efectivamente lograron cag… mi vida. Tenemos una actitud positiva como siempre, así que estoy buscando trabajo”, comentó Jurado.

Por último, aseguró que es estudiante de Comunicación Social con énfasis en comunicación organizacional y que habla tres idiomas.

“Soy muy bueno escribiendo, redactando y comunicándome e interactuando con otras personas. Hablo inglés, francés y español. Se me dá superbién el tema de redes sociales y me encanta ayudar a las personas. Si saben de algo, por favor me cuentan. Es una situación tenaz, pero vamos a salir adelante como siempre”, concluyó en el video.

Aunque no se sabe si la publicación es del todo cierta o posiblemente fue hecha para ganar ‘likes’ y vistas, las opiniones de los internautas estuvieron muy divididas; algunos lamentaron lo ocurrido, mientras que otros lo motivaron a enfrentarse a la realidad que viven muchas personas.

“Lo refiero a un ‘call center’ bilingüe”, “esto que viene será muy constructivo para tu vida”, “bendiciones en lo que viene”, “bienvenido al mundo real”, “pobrecito, le tocó trabajar”, “no era la manera, pero de seguro es el inicio de una nueva etapa en tu vida”, “que todo te salga bien”, “muy bien por tus padres”, “con esos idiomas puede trabajar en un ‘call center’”, “ya se lo agradecerás a tus padres”, “todos estamos buscando trabajo”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

