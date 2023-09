Recientemente se ha hecho viral el video de una usuaria de TikTok que llora desesperadamente porque a su nuevo iPhone no le dura la batería.

“Ya saben que algunos iPhones están funcionando mal y al mío lo que le pasa es que no le dura la batería. Y yo necesito que le dure. Así que he venido a una tienda Apple para explicarle al chico que no es que quiera que me devuelvan el dinero y cambiar de móvil, porque yo este móvil lo quiero, lo que necesito es que me lo arreglen para que tenga la batería más tiempo”, decía entre lágrimas @byhermoss, la protagonista de la publicación que se difundió a gran velocidad.

En pocos instantes la publicación se llenó de mensajes similares al que compartió el periodista español Javier Villamor, en X: “Por favor, miren los dos videos enteros y vean qué tipo de sociedad estamos creando. Gente que es incapaz de gestionar sus emociones y que se vienen abajo por cualquier cosa. Estoy realmente preocupado por el futuro”, y desembocó en su eliminación.

Por favor, mirad los dos vídeos enteros y veréis qué tipo de sociedad estamos creando. Gente que es incapaz de gestionar sus emociones y que se vienen abajo por cualquier cosa. Estoy realmente preocupado por el futuro.pic.twitter.com/rYulRlyt4x — Javier Villamor (@JavierVillamor) September 28, 2023

Sin embargo, el video, más allá de mostrar a una persona llorando por no poder usar un celular tal como lo esperaba, estaba poniendo sobre la mesa a una de las famosas enfermedades que empiezan a permear al mundo en pleno siglo XXI: la nomofobia, un término que proviene del anglicismo nomophobia (no-mobile-phone-phobia) y que fue acuñado en 2009 en Reino Unido.

Se trata del miedo irracional que sienten algunas personas al no tener un celular o al estar incomunicado a Internet porque lo ha dejado en casa, se ha quedado sin batería o no hay cobertura en el sitio en el que se encuentra.

Algo que no es para nada extraño si se tiene en cuenta que “el número de usuarios de móviles en el mundo asciende a 6,37 mil millones, lo que significa que el 80,7 % de la población global tiene uno de estos dispositivos”, según Statista. “De ese 80,7 % de usuarios, el 61 % lo revisa en los primeros cinco minutos tras despertarse, y el 72 % lo miran al menos una vez por hora, siendo más del 50 % los que lo hacen varias durante cada hora”.

Por ahora, la OMS no ha catalogado a la nomofobia como una enfermedad que deteriore la salud mental, y aun así, muchos expertos consideran que la creciente dependencia hacia estos dispositivos puede ocasionar consecuencias psicológicas comunes como la ansiedad, la depresión o el aislamiento.

