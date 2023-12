En Colombia es muy normal que en época de Navidad, en la que las personas buscan regalos de todo tipo para sus familiares y amigos, salgan productos novedosos que casi nunca se veían, como chaquetas con estilos alternativos, cámaras, parlantes, forros para celulares y mucho más.

(Ver también: Quién es el hombre de la foto viral con Messi y por qué su historia inunda las redes)

Sin embargo, en lo que casi casi nunca se ve una innovación muy grande es en los zapatos, ya que estos cambian en su diseño, pero pocas veces traen elementos tecnológicos que le ayuden a las personas en su día a día.

Ahora eso parece que cambió, pues en las últimas horas un video se hizo viral y muy popular en las redes sociales debido a que se ven a unos tenis bota, es decir que son altos, los cuales traen un parlante en el zapato derecho al que se le puede conectar el celular por bluetooth y así poner las canciones preferidas.

Tal como se muestra en el video, son unos tenis negros con suela blanca, los cuales traen un estilo de lengua por encima de los cordones y ahí es que está el parlante. Además, trae un bombillo de color azul que muestra cuando el dispositivo ya está enlazado o si el parlante está listo para conectar. Por otro lado, se muestra que con los tenis viene un cable USB que sirve para conectar el parlante cuando este se quede sin batería.

Lee También

Lo que no se especifica en el video es qué pasa cuando llueve, ya que a estos dispositivos, en la mayoría de los casos, no les puede caer agua directa porque se dañan, así que habría que proteger los tenis con una bolsa o algo por el estilo para que el parlante no vaya a sufrir afectaciones.

(Ver también: Se ponen de gorra al Ministro de Salud con falsa campaña; no le rebajan enredo con vacunas)

Dicho video ya cuenta con un total de 2 millones de reproducciones, casi 190.000 ‘me gusta’ y más de 6.000 comentarios, entre los que destacan algunos como “esos tú no los tenías”, “imagínate vivir en Europa y perderte esto”, “los propios para estrenar” y muchos más.

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.