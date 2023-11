En pro de mejorar los escenarios deportivos y culturales de Bogotá, la alcaldesa Claudia López presentó el proyecto para renovar toda la zona de El Campín en la que está el estadio, el Movistar Arena, canchas de tenis, de fútbol, pista para patinetas y mucho más.

La idea es que esta obra le aumente la capacidad al estadio en el que juegan Santa Fe y Millonarios, principalmente, además de mejorar sillas e infraestructura, pero también habrá ahora un centro cultura, un lugar para la Filarmónica de Bogotá, un hotel, centro comercial y mucho más, un proyecto que mejorará notablemente la apariencia de la capital, lo que permitirá que lleguen mejores y más importantes eventos a la ciudad.

🏟 Estadio El Campín: ✅Nueva iluminación tipo LED

✅Nuevo sistema de sonido

✅Conexiones en gramilla

✅Más capacidad Wifi

✅Nuevos camerinos

✅Módulos tribuna prensa

✅Nueva silletería en tribunas, palcos y banquillos técnicos#ElCampínRenovado 🎥@IDRD pic.twitter.com/3UE1CCXwcO — WillyRodríguez (@WillyRodri13) June 25, 2021

Sin embargo, hay un grupo de personas que no está tan de acuerdo con dicho proyecto, pero no porque no quieran desarrollo para la ciudad, sino porque ya este espacio no será netamente deportivo, como estaba planteado en un principio, sino comercial.

Por qué hay problemas para la renovación de El Campín

Mauricio Prieto, gerente del Club de Tenis El Campín, habló con Pulzo y aseguró que esta zona ahora quedará distribuida en 80 % de comercio y solo el 20 % deportivo, lo cual no es bueno y no fue el propósito con el que el señor Nemesio Camacho donó este espacio al distrito hace tantos años.

Además, aseguró Prieto, otro de los problemas es que ya no habrá tenis en esta parte de la ciudad, lo que perjudicará a cientos de niños y jóvenes que practican esta disciplina todos los días.

“Toda esa zona de El Campincito y las canchas de tenis se irán. Nos han dicho que nos van a sacar y que el tenis y toda la unidad deportiva de esta disciplina desaparecerá, pero además es que nos quieren sacar de una forma que no está bien”, dijo el gerente del club deportivo.

Y agregó: “En Teusaquillo hay unos 27 campos, de los cuales 22 estaban en El Campín y ya hay 15 fuera de servicio, por lo que solo quedan 7 que es donde estamos nosotros. Por eso obviamente nos quieren desalojar atropellándonos, porque quieren firmar este año el contrato sí o sí, entonces lo quieren hacer como sea, pero nosotros lo que pedimos es que nos respeten nuestros derechos y que la relación jurídica del club con este terreno termine como arrancó, como debe ser”.

Y es que Prieto explicó que ellos no están pidiendo nada de propiedad del terreno porque tienen claro que eso es del distrito, pero lo que sí piden por medio de la acción popular es que les den una alternativa para reubicarse o que se modifique el proyecto para que tenga más espacios deportivos.

“No tenemos un plan B para reubicarnos y el distrito no nos dio nunca ninguna opción. Nuestra corporación se creó acá hace 70 años, el distrito dijo que cogiéramos esos campos y promoviéramos el tenis, entonces le pedimos al distrito que nos reubique pero no, nada, entonces tampoco se puede a los totazos, como digo yo”, concluyó Mauricio Prieto.

