Una de las sagas que más carcajadas desató al inicio de los 2.000 fue Scary Movie por sus cómicas y exageradas parodias de películas de terror muy famosas en esa época.

Por esta razón, con el anuncio que hizo el actor Marlon Wayans este martes 29 de octubre, los seguidores de este tipo de cintas se pegaron a redes sociales como X, para demostrar su felicidad frente a la noticia.

“Estamos de vuelta. Después de casi 20 años, los hermanos Wayans, finalmente, les darán a los fanáticos lo que han estado pidiendo. El regreso de la franquicia Scary Movie. Estamos ansiosos por volver a divertirnos en la pantalla grande”, indicó Wayans.

De esta manera, miles de publicaciones mostraron la acogida que tiene esa producción, luego de por lo menos 18 años sin saber de ella. Sin embargo, los internautas reclaman que estén presentes las actrices Regina Hall y Anna Faris en la nueva entrega.

“No puedo creer que The Wayans hayan vuelto para otra película de miedo. Por favor, traigan de vuelta a Regina Hall y Anna Faris. indicó una joven.

I can’t believe The Wayans are back for another Scary Movie. Hey, that could be the title, Another Scary Movie 😱 Please bring back Regina Hall and Anna Faris. #ScaryMovie #ScaryMovie6 pic.twitter.com/PB9Ici9edl

— Tara (@box5angel) October 29, 2024