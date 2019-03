Ella publicó un video con el que probaba su teoría y, así, sembró curiosidad entre los internautas, que no dudaron en imitarla.

Varios de ellos compartieron sus propios videos y manifestaron asombro al ver que lo dicho por @Ibelievthehype era verdad. De esta manera, nació el #VansChalllenge (reto de los Vans).

Did you know it doesn’t matter how you throw your vans they will land facing up pic.twitter.com/nKVJCncW4H

— lana m!sses tøp (@Ibelievthehype) March 2, 2019