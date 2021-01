El atormentado padre se llama Iván Repila, un reconocido novelista y editor español, que narra la historia de ‘The Cebrit’, el nombre de una cebra de peluche con la que su pequeña hija duerme y que no deja ni que le laven, y que él describe como un muñeco sin mucho relleno y más bien feo y sucio:

No sabemos de dónde vino The Cebrit. Apareció un día en casa, en manos de la niña, pero nadie pudo reconocer ese trapillo menudo, sucio y lastimero. Una cebra pocha, con poco relleno, feúcha.

“A veces tengo más miedo de perder el muñeco que a mi hija: a ella se le puede encontrar por el rastro de destrucción que deja”, señala Repila, de 43 años, en su seguidilla de trinos:

El estrés para el padre comenzó cuando llegó la hora de que la niña se fuera a la cama, pues no aparecía el amado peluche.

Desde entonces, The Cebrit se ha convertido en una compañera indispensable para el buen discurrir del adormecimiento. Si no hay The Cebrit, en esta casa se llora y se grita hasta que The Cebrit aparece.

La primera regla de The Cebrit es que The Cebrit nunca está cerca.

