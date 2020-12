Gordon, de 24 años, compartió su historia con el diario británico Mirror para “crear conciencia sobre las personas sexuales objetivas y para acabar con el estigma”.

La rusa explicó al mismo medio que, además de sentir la atracción sexual, también se siente atraída de manera romántica por los objetos y que los prefiere a pesar de que ha tenido relaciones con hombres.

“Mi fascinación por los objetos comenzó a los 8 años. Desde mi niñez creí que un alma está incrustada en los objetos, así como en todo lo que nos rodea. Creo en el animismo, que significa que hay vida en todo”, expresó la joven al rotativo británico.

Rain Gordon said she has always felt captivated by objects, and this eventually grew into a romantic and sexual attraction. She tied the knot with the case in a ceremony in June this year officiated by a pal.

