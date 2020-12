green

De acuerdo con el diario Daily Mail, Pandit, que vive Toronto (Canadá), sintió un gran alivio y un descanso al contarle a su novio que nació como un hombre y a sus 16 años se cambió de género. Todo esto después de un mes de citas y tener “intimidad”.

La mujer trans detalló que conoció a su actual prometido, Phil Silva, de 38 años, por medio de la aplicación de citas Bumble, indica el mismo medio y agrega que desde un primer momento tuvieron una gran conexión.

Desde el inicio sintió que debía contarle sobre su pasado, pero la canadiense solo se animó un mes después, en las que tuvieron varias citas, ya se decían te amo y ya habían tenido relaciones, detalla el rotativo inglés.

A pesar de tener miedo porque sentía que su naciente relación podría acabar, Jamie Pandit, que llegó a Canadá desde Bangladesh a sus 11 años, tomó valor y le contó toda su verdad a Silva. Le dijo que en su adolescencia decidió convertirse en mujer y que sufrió mucho matoneo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jamie (@justjamiep)

Sin embargo, terminó de enamorarse con la reacción de su novio: “Te veo por lo que eres. Eres mujer y eres hermosa”, le dijo Silva en ese momento, señala Daily Mail.

Ahora la pareja se comprometió y el pasado mes de septiembre el novio de Jamie le ayudó a contar toda su historia al público, mediante un video publicado en YouTube.

“Estuve viviendo con ansiedad todos los días durante semanas, en caso de que alguien se enterara y le dijera mi secreto antes que yo. Nadie puede prepararte para ese momento aterrador, porque no sabes cómo reaccionarán, pero cuando finalmente se lo dije, me alegré mucho de haberlo hecho”, contó la mujer trans en ese video.

“Recuerdo haber pensado: ‘Vaya, alguien realmente me ama por lo que soy’. Ahora estamos planeando nuestra boda para el próximo año. Phil siempre me ha apoyado mucho, me emociona mucho pensar en ello. Siento que estoy viviendo en un sueño”, agregó Pandit.