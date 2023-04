Durante los últimos días el territorio estadounidense se ha visto azotado por diferentes tormentas eléctricas y tornados. Al menos 18 personas han muerto por las emergencias presentadas en el medio oeste y sur del país.

Las tormentas han dejado a miles de personas sin electricidad y hasta provocaron el colapso del techo de un teatro donde unas 260 personas asistían a un concierto de heavy metal.

El número exacto de fallecidos se desconoce y podría aumentar en las próximas horas a medida que los servicios de emergencia de los estados más afectados recorran las calles para evaluar los daños y encontrar supervivientes.

Una de las imágenes más sorprendentes que han dejado las tempestades se dio en la noche de este sábado, luego de que una descarga eléctrica cayera sobre la cima del One World Trade Center, un poderoso complejo económico y uno de los edificios más famosos del país.

Las fotos y videos que circularon en redes mostraron el momento exacto en el que la edificación de más de 100 pisos, que permite a sus visitantes tener una vista de 360 grados de Nueva York, fue impactada en su parte superior por un gigantesco rayo.

El edificio más alto de Estados Unidos desde 2013 —tiene una altura de 541 metros— cuenta con un sistema de pararrayos, el cual permite atraer un rayo ionizado del aire para conducir la descarga hacia la tierra y que no cause daños a personas o construcciones.

Acá, más imágenes del poderoso rayo que cayó en el One World Trade Center:

Was quite the light show this evening over New York City.

Just checking in with @_WTCOfficial

You took quite the hammering this evening, hope you’re ok?! ⚡️#Lightning #storm #nyc pic.twitter.com/48S5dMslOy

— Dan Martland (@DanTVusa) April 2, 2023