Hasbullah Magomedov se convirtió prácticamente en un meme, sus fotos y videos tienen millones de ‘me gusta’, pues es raro ver a un “niño de 5 años” hacer las actividades que él hace.

Sin embargo, indica Clarín, la edad que dicen en muchos videos que tiene no es la real y en verdad tiene 18 años. Su aspecto de niño es porque sufre de acondroplasia, una forma rara de enanismo, provocada por un trastorno genético.

En redes sociales, especialmente en TikTok, hay videos de Hasbullah Magomedov tomando cerveza, levantando pesas, fumando, peleando con otro joven como él y manejando carros de alta gama.

Magomedov nació Majachkala, capital de Daguestán (Rusia), y gracias a las redes sociales ha podido sobresalir, sin embargo, su objetivo principal no es ser un ‘influenciador’, sino terminar sus estudios básicos y luego instruirse en el Corán, para convertirse en teólogo islámico en Daguestán, zona de gran mayoría musulmana, detalla Clarín.

Mientras tanto, el joven ruso que parece un niño de 5 años sigue aprovechando su fama en redes sociales, la cual le ayudó a conocer al excampeón de la UFC Khabib Nurmagomedov, quien también es oriundo de Daguestán.

Uno de los videos más virales de Hasbullah Magomedov es uno en el que participa Khabib y donde el joven con acondroplasia pelea con Abdu Rozik, rapero que sufre una enfermedad similar y que también es muy seguido en Instagram.



Ahora, están organizando un combate oficial entre ambos, patrocinado por Khabib, y buscan hacer una parodia del combate que tuvieron hace unas semanas Floyd Mayweather y el ‘youtuber’ Logan Paul. Para ello, se está entrenando con integrantes del equipo del excampeón de la UFC.

