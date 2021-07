En estos tiempos ya no es tan común que los niños pequeños crean en personajes fantásticos como Papá Noel o el Ratón Pérez, sin embargo hay todavía quienes siguen esta tradición y menores que están seguros de que sí existen.

Recientemente, en Twitter se viralizó una carta en el que unos padres de habla hispana se hicieron pasar por el Ratón Pérez y escribieron una carta a su hija Elisa, dando los motivos por los cuales no se llevaron su diminuto diente.

“Hola Elisa. Me da gusto saber de ti. Hoy quiero disculparme por no llevarme tu diente, fue analizado por el equipo de expertos y no pasó la prueba debido a la falta de atención y cuidado”, dice la misiva.