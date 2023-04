Una joven de 30 años, identificada como Sarah-Jayne Snow, busca por redes sociales al padre del hijo que esté esperando, una historia como sacada de película. Lo que era una aventura de una sola noche, se acaba de convertir en una historia que le está dando la vuelta al mundo.

Resulta que la mujer, que ya tiene 8 meses de embarazo, viajó de vacaciones y conoció a un joven con el que tuvo una noche de relaciones consensuadas y alcohol, pero nunca volvió a saber nada de él.

Esas vacaciones alocadas, son ahora un curioso capítulo de vida para la mujer, que se pasó de copas en las paradisíacas playas de Tenerife, en España, donde conoció a otro joven y con quien sostuvo relaciones, creyendo que se trataría de algo casual y fugaz.

Sin embargo, quedó en embarazo y ahora no logra encontrar al joven, no para que se haga cargo de su hijo, sino para que elija si desea o no hacer parte de la vida de la criatura inocente que está a punto de nacer.

“Fue algo consensuado entre dos adultos borrachos. No le pedí su número a propósito y él no me pidió el mío. Fue una despedida mutua, pero cuando descubrí que estaba embarazada supe que tenía que intentar encontrarlo. Puedo cuidar a mi hijo sola, pero no quiero que se sienta como si no supiera quién es su padre”, aseguró la joven al medio The Sun.

Lo único que sabe del muchacho, que al parecer también era turista, es que trabaja en un supermercado de Escocia; también cuenta con una foto que se tomaron esa noche para enviarle a su hermana y que esta supiera donde y con quien estaba, medida de precaución.

“Fue solo una aventura de una noche. Seguí diciendo que tenía 19 años y era muy joven cuando yo tenía 29, pero él siguió insistiendo. Realmente sé que estaba mucho más borracha que él”, añadió.

Por culpa del guayabo a la mañana siguiente, olvidó tomar la pastilla del día después. “Estaba sorprendida y asustada. Pero algo en mi corazón me dijo que debería quedarme con el bebé. No conozco al papá, pero definitivamente siento que estoy lista para ser mamá”.

Finalmente, afirmó: “Esto no es de ninguna manera para obtener ganancias financieras. Solo sé lo importante que es saber de dónde vienes. Obviamente, ser madre soltera da miedo, pero me las arreglaré. Tengo una casa hermosa y no necesito nada del papá del bebé. Pero ya no se trata de mí. También tengo que pensar en mi hijo y sus necesidades”.

