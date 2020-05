Un video compartido en Twitter muestra que el puercoespín intentó alejarse del leopardo, pero este lo siguió insistentemente. En cierto momento, cuando el felino quiso atacarlo, el roedor extendió sus púas para espantarlo.

Ante la dolorosa experiencia, el leopardo desistió del ataque y se marchó.

De acuerdo con Earth Touch News Network, la mayoría de veces son los leopardos los que ganan la batalla cuando se enfrentan a un puercoespín, pues “han dominado el arte de la caza” de estos animales, ya sea metiéndose debajo del roedor o asegurando su cabeza.

Al parecer, el felino de este video viral era demasiado joven para saberlo y recibió una dolorosa lección.

A continuación, las imágenes:

It is not easy for a young leopard to take panga with a smart porcupine. Very interesting video from Katerniaghat. #wildlife pic.twitter.com/xBide0za6d

— Ramesh Pandey IFS (@rameshpandeyifs) May 16, 2020