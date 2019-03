Un video muestra que el uniformado no tuvo en cuenta la dirección del viento y por eso, sin querer queriendo, terminó echándoles el gas a sus colegas.

Rápidamente, ellos se taparon los ojos y se alejaron del lugar de la protesta mientras se recuperaban.

Daily Mail informó que los manifestantes se reunieron para protestar contra la corrupción y para exigir un referendo nacional.

Estas son las imágenes:

Bulgarian police used pepper spray against protesters in front of parliament, but didn't take the wind direction into account pic.twitter.com/B8b7uQyIEG

— Jasper Neve (@JasperNeve) March 17, 2019