Según informa HSB Noticias de Bogotá, el animal se encontraba descansando en esta calle cuando los trabajadores decidieron arrojar el material para luego pasarle una aplanadora causándole graves heridas al perro. Éste acto generó que varios activistas impusieran una denuncia en contra de los funcionarios.

El artículo continúa abajo

El grupo defensor del animal se acercó al lugar para realizar una manifestación, la cual tuvo tal efecto que los obreros pararon la obra hasta que llegó un alto funcionario que ordenó liberar al animal sin vida con ayuda de una excavadora, así lo asegura HSB.

Las autoridades locales iniciaron una investigación contra la empresa encargada debido a las múltiples denuncias realizadas.

A continuación les compartimos el video:

Now dogs being used as material to make road in Agra by RP Infrastructure . Inhumane !!! @agrapolice @CMOfficeUP pic.twitter.com/PphlHNHttw

— Anil Tiwari (@Interceptors) June 12, 2018