El sueño de varias parejas luego de lograr la estabilidad es tener un bebé, pero algunos por temas genéticos no pueden, sin embargo existen métodos de fertilidad para estos casos. La fertilización in vitro consta de una serie de procedimientos complejos que se utilizan con el fin de mejorar la fertilidad o para prevenir problemas genéticos y para ayudar a la concepción de un bebé.

En Argentina dieron a conocer medios locales el error médico que cometió un laboratorio de fertilización, donde una pareja luego de pasar la etapa de embarazo de su tercer hijo y después de darlo a luz se percataron de que el bebé no era su hijo, pues descubrieron algunas anomalías que no correspondían, el tipo de sangre no coincidía con el de los papás . Los expertos quisieron asegurarse y practicar una prueba genética para determinar si el ADN del recién nacido concordaba con el de la pareja.

Según el medio que reveló la denuncia, La Nación de Argentina, al ratificar el ADN, los expertos pudieron precisar que el bebé que había crecido en el útero de la mujer no coincidía con el embrión de la fertilización de la esperma de su esposo y el óvulo de ella.

Este particular caso ocurrió en San Isidro – Argentina, y llegó a las autoridades judiciales, quienes deben determinar cómo deberá procederse frente a los padres, el laboratorio y el bebé.

No obstante, la investigación determinó que la responsabilidad recae completamente sobre la institución que hizo el tratamiento de fertilidad, precisando que el embrión que fue insertado en el útero correspondía puntualmente al de una mujer y un hombre donantes, y que por error fue implantado en la pareja.

Por el momento el bebé fue registrado como progenitor de la pareja que lo dio a luz.