La última estrategia para protegerse del Covid-19, que ha acabado con la vida de 3.200 personas de las más de 90.000 contagiadas, es ponerse condones en los dedos para evitar el contacto con los botones de los ascensores de los edificios, según publica el Daily Mail.

En redes sociales circulan fotos de estantes de condones Durex casi vacíos de supermercados en Australia y Singapur.

Thanh Thai compartió una de esas fotos en la página de Ryde District Mum, según el mismo medio, y se preguntó: “¿Alguien puede decirme qué pasó?”.

“Ha habido algunas publicaciones estúpidas que le dicen a la gente que se pongan condones en los dedos para presionar botones, etc”, respondió un usuario y otro comentó: “Quizás una nueva estrategia de marketing, simplemente use el codo vestido para evitar que se coloque más basura en los ambientes”, indica el rotativo inglés.

Condoms in Singapore sold out amidst coronavirus fear. Since Singaporeans have been using the condom as a protective measure when touching the elevator buttons in their apartments and other buildings to prevent being contaminated. pic.twitter.com/uGfghE4ZNy

— Siddharth Misra (@sidart_misra) February 13, 2020