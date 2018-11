Twitter: The Griffin Newspaper.

A través de un mensaje de texto, la mamá de Emily le dijo que era “asquerosa” y que tenía 2 opciones: ir a casa y recibir terapia por su atracción hacia las mujeres, o desaparecer de la vida de sus papás. La joven, estudiante y atleta de Canisius College (universidad privada y católica en Búfalo, EE. UU.) se fue por la segunda alternativa, informó Out Sports.

Cuando Emily llegó a casa, encontró que sus papás le habían sacado todas sus cosas a la calle y que le habían quitado las placas a su carro para evitar que manejara. Aunque la joven fue quien compró el vehículo, su papá le estaba pagando el seguro, indicó el portal.

Con ayuda de amigos y su novia, además de la plata que recibía en 2 trabajos que consiguió, la estadounidense pudo sobrevivir por varios meses; sin embargo, no estaba comiendo como debía y el dinero no le alcanzaba para pagar la matrícula del semestre en su universidad, añadió el medio.

NBC News indicó que una compañera de Emily se dio cuenta de la difícil situación que ella pasaba y creó una campaña en Go Fund Me para recaudar fondos. Out Sports indicó que si bien la meta se fijó en 5.000 dólares (casi 16 millones de pesos), la joven alcanzó a reunir 100.000 dólares (319 millones de pesos).

Al llegar a esa suma, Emily anunció que dejaría de aceptar donaciones, pues todo el apoyo económico que recibió “fue más de lo que cualquiera hubiera podido esperar”, manifestó la joven al medio citado. Ella también invitó a las personas que se sintieron conmovidas con su historia a que hagan sus donaciones a organizaciones que apoyan los derechos LGBTI.