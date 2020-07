green

El peligro que ofrece el plantígrado radica en que “ya no tiene miedo de acercarse a los humanos”, publica El Universal de México, y es por ello que las autoridades del santuario natural ya pusieron trampas para capturarlo, sin lastimarlo.

Lo que preocupa a las autoridades con esta segunda aparición y contacto del oso con humanos es que sucedió en zona residencial cercana al parque, y no en el camino veredal, como en el otro video que se viralizó.

En la siguiente secuencia, el oso sujeta a la mujer y no le permite moverse, mientras el hombre que graba el momento le dice a la aterrada mujer que no se mueva y que no vaya a correr. El hombre trata de distraer al oso y lo llama. El caso no pasó del susto.

El medio mexicano señala que los dos encuentros de este oso con mujeres –que por fortuna no pasaron a mayores por la actitud de ellas de quedarse quietas y no entrar en pánico o correr– no son los únicos que han reportado los visitantes, sino que se han presentado otros 26 avistamientos cercanos.

Según Gustavo Treviño Villarreal, director general de Parques y Vida Silvestre, citado por el medio, estos encuentros han sido propiciados por la misma gente, como en el caso del video en la que el oso abraza a la mujer, que ocurrió porque la turista quiso tomarse una foto con el animal, en lugar de alejarse cuando lo vio a la distancia, que es lo que se debe hacer en estos casos: “Debió haberse evitado”, zanjó el vocero.

Esta es la selfi que se tomó la mujer que fue abrazada por el oso en días pasados, durante el temible encuentro:

En especial a la chica del oso de Mty. pic.twitter.com/ytMBIwWRqN — Hatsumi Nonaka 🇯🇵⛸🇲🇽 (@HatsumiNonaka) July 20, 2020

Y este es el video de la aparición del oso hace unos días, en el mismo parque natural mexicano, en el que se ve cuando el plantígrado (que en dos patas mide más o menos 1,80 metros) abraza a una mujer, la huele y le da un pequeño zarpazo y un intento de mordisco, mientras ella, a pesar del susto, toma la selfi.

Encuentro cercano con un Oso Negro. Lugar: Parque Cerro Chipinque de Monterrey, Nuevo León, México. Admiro los nervios de acero de la jovencita que hasta un selfie se hizo con éste. Pasado el peligro y el susto, solo esperamos la publicación de esa foto. pic.twitter.com/0jvcEB2wEr — Harold V (@haroldv2) July 19, 2020

Ante estos casos, Treviño Villarreal dijo, citado por el medio local Milenio: “Es muy preocupante (…). Un animal como este, que ya tiene esa costumbre, que ya les perdió el miedo a los seres humanos, (…) se convierte en un animal que representa un peligro latente para la ciudadanía”.

El directivo dio recomendaciones de no dejar paquetes, envases o alimentos tirados por fuera de las canecas de basura, que a su vez deben permanecer con tapa, y que por ningún motivo las personas deben intentar tomarse selfis con estos animales, si se los encuentran.

Milenio señala que el ejemplar de oso negro protagonista de estos encuentros tiene 6 años de edad y pesa 130 kilos. También cita al directivo en cuanto a que estos osos viven un promedio de 10 años en su hábitat natural, pero pueden llegar a los 20 años si se mantiene en un zoológico como al que llevarán a este ejemplar, donde el vocero de los parques naturales promete que estará muy bien cuidado.