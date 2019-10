El portal TMZ confirmó la noticia y añadió que Diamond le ofreció ese contrato discrográfico a Emily para cosechar grandes “éxitos”.

Según el medio, el productor manifestó que el primer disco de la mujer, nacida en Rusia hace 52 años, se llamará ‘Paradise’ (paraíso) y estará bajo el sello discográfico Silver Blue Records.

Cabe mencionar que la vida de esta cantante, que en una época se desempeñó como profesora de música, no solo está cambiando gracias a la oportunidad que Diamond le está dando, sino también por las donaciones que ha recibido.

En una página de Go Fund Me que crearon en su nombre, ella ya ha recaudado 62.100 dólares (más de 212 millones de pesos). En otra, lleva 33.563 dólares (casi 115 millones de pesos).

Este es el video que la volvió famosa:

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices…sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX

— LAPD HQ (@LAPDHQ) September 27, 2019