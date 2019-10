La grabación se volvió viral al obtener millones de reproducciones y el hecho lo reportaron medios de todo el mundo.

Esta semana se conoció que la mujer misteriosa se llama Emily Zamourka, de 52 años, quien creció en Rusia, pero se mudó a Estados Unidos cuando tenía 24 años, informó el medio CBC Los Ángeles.

De acuerdo con el medio estadounidense, Zamourka era profesora de música, pero comenzó a tener problemas de salud y acumuló deudas que la obligaron a trabajar en varios trabajos para sostenerse.

La mujer empezó a tocar su violín en las calles para ganar dinero, pero le robaron su instrumento evaluado en 10.000 dólares (unos 30 millones de pesos).

Ante esta situación, Zamourka perdió su casa y le tocó dormir en las estaciones del metro. Allí, empezó a cantar para sostenerse y poder sobrevivir el día a día.

“Suena genial cuando estás en el metro, es algo hermoso”, afirmó la joven rusa al mismo medio.

Por último, comentó que esperaba que esta atención la ayude a salir de las calles y algún día estar en un escenario.

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices…sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX

— LAPD HQ (@LAPDHQ) September 27, 2019