El espectáculo de drones navideños en el Parque Lake Eola de Orlando, Florida (Estados Unidos), tuvo que ser cancelado debido a un accidente que terminó afectando a un niño de 7 años, identificado como Alexander. El incidente ocurrió el sábado 21 de diciembre sobre las 6:30 de la tarde.

Uno de los dispositivos cayó y golpeó el pecho del pequeño, lo que le provocó graves heridas. El incidente se presentó durante el tercer Holiday Drone Show anual que se hace en Lake Eola Park.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Orlando, citado por el medio People, ellos fueron alertados “sobre un individuo que se reportó herido durante el espectáculo. El personal de bomberos ya estaba en el parque atendiendo una carpa de emergencia que estaba aproximadamente a 50 pies de distancia de la escena del incidente. Los paramédicos comenzaron a brindar ayuda tan pronto como hicieron contacto con el individuo”.

NBC News reportó que la Administración Federal de Aviación indicó que “varios drones pequeños chocaron” durante el show y que algunos cayeron sobre los asistentes del evento. En un video compartido en la red social X se ve cómo varios drones pierden el control y caen al suelo.

So apparently they had to cancel the 2nd drone show at #LakeEolaPark tonight and I wonder if the drones that got knocked out during the 1st show was the cause 😬 #Orlando pic.twitter.com/xxySjbkohy

— MosquitoCoFL Podcast (@MosquitoCoFL) December 22, 2024