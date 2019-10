En el clip se observa cómo el niño, de 4 años, se acerca a su madre desde atrás, la toca e intenta abrazarla, pero Kube lo aleja sutilmente con el brazo.

“¡Lo lamento, mis hijos están aquí! ¡Televisión en vivo!”, se escucha decir a la presentadora en la transmisión.

En ese momento, en la pantalla aparece un mapa del conflicto en Siria y Kube continúa hablando sobre ese tema.

El divertido momento recibió rápidamente comentarios a favor de Kube en Twitter.

“Las madres a menudo tienen que llevar a sus hijos a trabajar con ellos, bien por ti Courtney por manejarlo con estilo”, escribió un usuario en la red social.

El video se volvió viral y ya tiene más 3 millones de reproducciones:

Sometimes unexpected breaking news happens while you're reporting breaking news. #MSNBCMoms #workingmoms pic.twitter.com/PGUrbtQtT6

— MSNBC (@MSNBC) October 9, 2019