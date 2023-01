El bailarín que consiguió un millonario contrato con el Gobierno para mandar rutinas de ejercicio a los trabajadores de Presidencia está ganando seguidores y buenos comentarios en sus redes.

Recientemente le llovieron elogios tras publicar varias imágenes haciendo ejercicio en un gimnasio.

Esta es una de las fotos recientes:

“Está muy grande”, “entréname”, “ejemplo de disciplina”, “no parece él, pero se ve muy bien”, fueron algunos de los comentarios que le llegaron a Instagram luego de subir las fotos.

Hace dos semanas fue tendencia cómo Nerú mandaba algunos videos con consejos para los trabajadores de Presidencia a los que asesora en temas de bienestar.

“La proteína puede ser pollo, carne o pescado, preferiblemente carnes blancas; traten de comer carnes blancas. Nosotros los que pasamos los 40 años debemos comer un poco mejor y dejar de comer tantas carnes rojas. Una buena ensalada, tratar de no lavar tanto las verduras, sino lo normal, porque aunque ustedes no lo crean todos esos microbios que traen las verduras y frutas son importantes que los comamos”, era uno de los consejos que daba sobre comida, pese a no ser nutricionista.

De cuánto es el contrato de Nerú en Presidencia de la República

Según se lee en el contrato de prestación de servicios firmado entre las partes, el cartagenero llegó a un acuerdo para adelantar ciertos programas con la entidad. Por su trabajo, el bailarín recibirá un pago total de 28 millones de pesos, que serán cancelados en mensualidades de 7 millones de pesos.

“El contratista [Nerú] se obliga a prestar a la entidad los servicios de apoyo a la gestión al Grupo de Bienestar y Desarrollo del Área de Talento Humano, en la realización de actividades en materia de salud mental y física, que contribuyan al clima laboral”, se lee en el objeto del contrato.

El artista, recordado por las clases de aeróbicos y baile que daba en programas matutinos de televisión, deberá promover estilos de vida saludables, a través de la “práctica de actividades de acondicionamiento físico, con el fin de prevenir enfermedades y mejorar las condiciones de vida”.