Cada vez son más comunes las burlas, críticas y molestias contra Nequi, debido a que es constante que la aplicación presenta caídas de sistemas, que complica a muchos usuarios a la hora de hacer trámites, transacciones, retiros o pagos en negocios. En redes, es usual ver memes o trinos criticando a la empresa por sus fallas de conexión, demoras o errores que se presentan al usar la plataforma.

(Le puede interesar: Así puede usar Nequi para pagar facturas de Enel, EPM y más, y ahorrarse fila en bancos)

Yo también estoy trabajando para mejorar pero por lo menos no mantengo caído jajajajaj #nequi pic.twitter.com/dBJcvlmI3x — San (@alsanbel7) March 22, 2023

#nequi no lo hagas! Tengo que pagar el almuerzo! pic.twitter.com/QxJWXynam7 — Cosme fulanito (@DiegoBorda1941) March 22, 2023

Sin embargo, hubo un video particular publicado en Twitter que se burlaba de Nequi inclusive, llegando a más de 40.000 vistas. Fue tanto el alcance que tuvo que la aplicación no se quedó de brazos cruzados y le respondió al tuitero que hizo la chanza.

Nequi responde a usuario que se burló con meme vallenato

El usuario publicó un video en el que respondía a la descripción del trino que simulaba una conversación: “préstame, y yo te paso por Nequi”. A eso, el tuitero hace una respuesta con el coro de la canción de vallenato ‘Nunca fue amor’, de Gabriel ‘Chiche’ Maestre y Miguel Morales. “Mentías, y como un tonto te creía yo”.

“Préstame, y yo te los paso por Nequi” pic.twitter.com/eXjvC8Oo9Z — Daniel (@DanielOchoaH) March 18, 2023

De inmediato, los tuiteros reaccionaron al video, pero lo que no esperaba su creador era que la misma aplicación le respondiera a su publicación. “¡No lo sé Rick! Lo bueno es que puedes usar la función ‘Pedir’ de Nequi para cobrar con estilo”, le propuso la plataforma en Twitter para darle solución al problema del usuario.

¡No lo sé Rick! 👀 Lo bueno es que puedes usar la función Pedir de Nequi para cobrar con estilo 😎 https://t.co/VXvDeTC1Gb — Nequi (@Nequi) March 22, 2023

Lee También

Desde luego, la ola de críticas a la respuesta no se hicieron esperar por parte de los usuarios. “estafadores me robaron plata hace rato y nunca me solucionaron aplicación de estafadores”, “dizque después cuadramos”, “ayúdenme, y les ayudo a mejorar su imagen. Me pueden pagar por Nequi”, fueron algunas de las respuestas al post.