La joven, de 23 años, —que además reconoció el error de ella y su novio por el acto sexual en una vía pública del municipio vallecaucano— insistió en disculparse con las personas que se vieron directamente afectadas con ese hecho “bochornoso y vergonzoso”.

Sobre ese video viral, Isabella aseguró que una impulsadora de bebidas alcohólicas habría revelado sus identidades al publicar una fotografía que les tomó a ellos en una licorera, y aprovechó para defender a los críticos de su novio Jhonny Benítez.

A la pregunta que le hizo este medio: ¿Qué opina de que un hombre exponga a su pareja de esa manera?, ¿considera que con ese hecho su novio realmente la ama?, la mujer respondió:

“La culpa fue de los dos. Los dos actuamos mal y los dos tomamos la decisión. Decir que mi pareja no me ama y no piensa en mi bienestar, por ese mal momento, es inapropiado porque tenemos una relación muy estable. Me parece muy mal que las personas digan que él no me valora, a raíz de un momentico que duró apenas 2 minutos”.