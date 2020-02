green

Lo primero que Isabella le contó a este medio es que tiene una relación estable con su novio desde hace un año, e incluso tienen planes de vivir juntos en ese municipio del Valle del Cauca; aunque actualmente vive con su mamá.

La joven también explicó el contexto en el que sucedieron los hechos y cómo se propagó de rápido la grabación, donde los residentes de Buga los identificaron plenamente. Aquí aplica el dicho: ‘Pueblo chiquito, infierno grande’.

A la pregunta: ¿Alguna de las personas que estaban en ese momento los identificó, o por qué ustedes salieron en redes a dar la cara e identificarse como los protagonistas del video?, Isabella respondió:

“Nosotros fuimos a una licorera, era 14 de febrero, Día de San Valentín, y ahí estaban dando premios. Por una compra que tuvimos nos dieron unos obsequios y la impulsadora tomó la fotografía como prueba de que vendió los productos. Ella misma divulgó la foto y automáticamente muchos nos identificaron y comenzaron a sacar la fotografía de los dos”.

Agregó que la gente “inescrupulosa y malintencionada” notó que, ese día, ellos subieron unas fotos a las redes sociales, y “el vestuario de los dos coincidió con el video”.

Sobre esa situación, la joven calificó a la impulsadora como una “persona muy malintencionada que nos quería perjudicar”.

Además, advirtió que en este momento analiza si tomará medidas legales, ya que la foto que tomó la mujer “era estrictamente para su parte laboral y no tenía que sacarla a luz pública”; eso, según la pareja, les causó daños y perjuicios. Por eso, también acusó a quienes los grabaron y a los que difundieron la erótica escena.

Entrevista:

¿Ustedes estaban departiendo en esa discoteca que aparece en el video, y donde fueron grabados teniendo relaciones sexuales?

“No. Ese día estuvimos frente a la discoteca una hora. Llegamos ahí por casualidad, no fue nada planeado, ni intencional […]. Las cosas se salieron de control. Infortunadamente, después pasó lo que pasó”.

Ustedes aseguran que no consumieron ninguna sustancia psicoactiva, pero sí tomaron bebidas alcohólicas. ¿Qué tan embriagados se sentían para llegar a ese punto de tener sexo en una vía pública?

“Reconocemos que sí fue un acto reprochable y vergonzoso; así como lo manifesté en los videos, nos habíamos tomado unas copas de rones; estábamos alicorados y por eso perdimos la perspectiva de lo que estábamos haciendo. No medimos las consecuencias del acto y no era la intención. Pero no estábamos consumiendo ningún tipo de alucinógenos”.

Dentro de sus conversaciones como pareja, ¿en algún momento contemplaron tener relaciones sexuales en un sitio público?

“No. Yo creo que ninguna persona cuerda y con conciencia va a querer humillarse públicamente. Son más las consecuencias que lo positivo”.

¿Quién tuvo la iniciativa para hacer del acto sexual algo público en esa concurrida calle?

“Realmente, las cosas sucedieron. Fueron cosas de los dos y no quiero hablar más de eso. Asumimos la responsabilidad los dos y hacemos frente a las consecuencias”.

¿En ese momento se percataron de que los estaban grabando?, ¿saben quién los grabó?

“No, en lo absoluto. De hecho, hay dos videos desde diferentes ángulos y no hemos podido identificar a los malintencionados que quisieron exponernos públicamente a nivel nacional”.

Usted tiene contactos con medios por sus estudios como técnica en comunicación, ¿en Buga es reconocida?

“Sí, tengo una especie de reconocimiento y por eso las personas malintencionadas sacaron ese video. Esas personas sí fueron conscientes de la decisión que tomaron”.

¿Las autoridades les han notificado alguna sanción o multa por esa contravención?

Hasta el momento no hemos recibido una notificación oficial, pero sí somos conscientes y asumimos cualquier tipo de responsabilidad que nos llegue. Reconocemos que actuamos mal y es una acto reprochable que va en contra del Código de Policía”.

Para finalizar, Isabella le contó a Pulzo que un ingeniero de sistema les está ayudando a detener la propagación de ese video y el origen. Además, volvió a insistir en sus disculpas sinceras para que las personas no los sigan señalando ni criticando, y concluyó: “Somos un ejemplo de lo que no se debe hacer”.