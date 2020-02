A través de un video, la joven, de 23 años, aclaró que no se “sentía feliz, dichosa u orgullosa” por la escena en la que aparece teniendo sexo en una vía pública y muy concurrida del municipio vallecaucano, el pasado viernes.

En una grabación anterior, la joven se refirió de manera fresca y un poco arrogante sobre el tema; incluso, invitó a sus críticos a que “disfruten un poquito más de la vida”.

Debido a una ola de comentarios por sus declaraciones, Isabella volvió a pronunciarse sobre la situación que la tiene en el ojo del huracán; esta vez, reconoció que se trató de un acto equivocado.

“Reconozco que fue un error, que me equivoqué, y les quiero pedir disculpas a todos ustedes; especialmente, a mi familia que fueron los afectados directamente. Mi intención no era hacerlos sentir tan mal, de verdad, les pido disculpas, y a todas las personas que se vieron indirectamente afectadas”, dijo.

Además, prometió que ese “acto no va a volver a suceder”; enseguida, aprovechó para agradecer a las personas que le brindaron “apoyo positivo en las redes sociales y de forma personal”.

La joven reconoció que los comentarios y señalamientos fueron muy “duros”. “Te juzgan muy fuerte”, mencionó en esa nueva grabación, y agregó:

“Las personas que me dieron sus malos comentarios me ayudaron ver la otra cara de la moneda. Me ayudaron a cuestionar muchas cosas este fin de semana”.