Spreuter habló con Radio 2 de la cadena Vlaamse y allí explicó que viene de una familia muy religiosa que le inculcó desde que era pequeña los valores del catolicismo.

La mujer trans, que desde hace más un año dejó el género masculino para ser mujer, aseguró que la Iglesia católica de Holanda la ha rechazado en varias oportunidades en su sueño de convertirse en monja, indica el mismo medio.

“Siempre me he sentido mujer y me criaron muy religiosamente, especialmente por mi madre. He querido ir al monasterio toda mi vida. Como hombre tuve una vida dura, ahora quiero la paz”, expresó Eefje Spreuter, quien dice tener el apoyo de algunas monjas para entrar a un monasterio.