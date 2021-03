La canadiense Fatemeh Ghodsi, que vive en Vancouver, no podía creer lo que estaba escuchando cuando recibió la llamada de la pareja de buceadores Clayton Helkenberg y su esposa Heather para decirle que habían recuperado su iPhone 11, publica el canal CBC.

La mujer le dijo a ese mismo medio que en un primer momento pensó que algún amigo le estaba haciendo una broma, pues le parecía imposible que su celular estuviera funcional después de pasar casi 6 meses en el fondo del agua.

Sin embargo, los Helkenberg la convencieron y le demostraron que era verdad, por lo que Ghodsi emprendió un viaje a Chilliwack para recuperar el iPhone.

La propietaria, contó, dejó caer el teléfono en el agua en septiembre de 2020, cuando estaba de paseo y quiso subirse en un bote ‘chocador’ en el parque acuático del lago. Las fotos recuperadas del celular muestran que estaba sonriendo antes del percance.

