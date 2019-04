“Yo la veo que ella se está haciendo la vístima”, dijo Elizabeth sobre la exesposa de Sergio Jadue, expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile.

Un usuario de YouTube cogió esa parte de la entrevista y la convirtió en un reguetón, lo que desató varias risas en redes:

Luego, la mujer apareció en un medio donde manifestó que las personas le estaban haciendo matoneo y que, incluso, le habían sacado un reguetón para supuestamente burlarse de ella.

Ese pronunciamiento sirvió de insumo para que un internauta le hiciera un remix a Elizabeth con la canción ‘Reggaeton’, de J Balvin. De esta manera, cada vez que el colombiano pronuncia la palabra “reguetón”, su voz se sustituye por la de la chilena.

Luego de las parodias y los memes que le sacaron a Elizabeth, ella denunció que estaba sufriendo. “Esto para mí no es ninguna gracia. Yo tengo un problema en mi dentadura y pronuncio mal muchas palabras”, aseguró ella en una entrevista con el diario El Observador, recogida por El Dínamo.

“Me siento mal porque no podemos salir ni a la calle, ayer fuimos a comprar al supermercado y la gente nos miraba y se reía, nos molestan y gritan cosas, hasta nos piden fotos; mi hija tuvo que salir a defenderme y decirles que pararan de molestarme”, añadió la mujer.

En seguida, contó que tuvo que pedirle ayuda a la policía para volver a su casa, y uno de los oficiales pronunció “vístima” en frente de ella:

“Estaba comprando y no pude seguir caminando; los carabineros tuvieron que venir a dejarme y, cuando me bajé, una vecina preguntó qué me pasaba y hasta el carabinero le dijo: ‘¡No, si se está haciendo la vístima!’”.