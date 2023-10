Con 106 años de edad, la señora Esther Sofía Giraldo es una de las abuelas más longevas de Colombia. Hoy disfruta de la vida al máximo, rodeada de sus seres.

Esta mujer ha vivido más de 100 años compartiendo el cariño y el amor de su extensa familia. Doña Esther Sofía tuvo 14 hijos y su descendencia está compuesta por 54 nietos, 60 bisnietos y 21 tataranietos.

Dice ella que el afecto de quienes la rodean es lo más importante.

Pero en la vida no solo es recibir, también hay que entregar todo el cariño que inspira el amor por los seres queridos.

Esta mujer ha vivido más de 100 años y asegura que más allá de esos sentimientos, también hay que quererse y mantenerse en forma para así tener una buena salud, que a Doña Esther Sofía es lo que le sobra.

“Yo no he tenido ‘achaques’. Me han llevado a donde el médico y no me han encontrado nada. No estoy enferma del corazón, de nada, que no me encuentran nada”.