“Me da bronca tu actitud, así nunca vas a salir adelante. Voy a pedir la orden de allanamiento y voy a sacarte el perro y me lo voy a llevar porque así al perro no lo puedes tener”, le dijo la oficial a la mujer que mantenía al perro amarrado y sin comida.

El video evidencia el regaño de la oficial y algunos vecinos de la zona de San Francisco, Buenos Aires, en donde ocurrió el hecho.

La policía que aparece en el clip se muestra con enojo ante el maltrato de la mujer y le insiste que se lo va a quitar.

“Así el perro no lo puedes tener. Si vos quieres tener el perro, yo voy a venir la semana que viene y tenelo suelto y como corresponde; no le hagas la vida tan de mierda al animal porque el animal no pidió ser tu perro”, agrega la oficial.

E insiste en que el perro no debe andar en la calle porque está expuesto a muchos peligros. Por ejemplo, a que lo atropelle un carro o que lo maltraten otros animales.

Este es el video: