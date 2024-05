Para nadie es un secreto que una de las comidas rápidas que más controversia despierta en el país es la pizza hawaiana, ya que para muchas personas es insólito que le agreguen piña a la misma.

De hecho, quienes han viajado a Italia —país en el que la pizza es una de las comidas más tradicionales— aseguran que la pizza hawaiana no existe en ninguno de los restaurantes de ese país.

Para dar su opinión de lo que se trataría de una creación latina, una ciudadana italiana se atrevió a probar la pizza hawaiana en un restaurante colombiano y confesó que nunca la había visto antes.

“Estoy aquí en Apartadó, en Colombia, y me duele en corazón porque tengo pizza con piña y jamón al frente de mí y le prometí a todo el mundo que la iba a probar”, dijo la extranjera antes de degustar el alimento.

Acá, el video de la italiana probando la pizza hawaiana:

Luego, agregó: “Yo soy italiana y creo que me van a quitar el pasaporte después de este video, pero yo lo prometí. Un respiro profundo porque no sé si me va a gustar. La verdad es la primera vez que la pruebo”.

¿Qué dijo la mujer italiana sobre la pizza hawaiana?

Al momento de ingerir el trozo de pizza, la mujer hizo gestos de nerviosismo, ya que no sabía qué era lo que iba a probar. Sin embargo, cuando empezó a saborear el alimento, su semblante cambió por completo.

“Me gusta… me gusta. Mamá mía… está rica, ¡está superrica la pizza hawaiana! Tenía miedo porque no sé qué es eso, pero es rico porque lo dulce con lo salado siempre me ha encantado y la verdad es que la piña es fresca”, señaló la mujer.

Aunque en principio pensó que no le iba a gustar, la joven reconoció que la combinación de diferentes sabores la dejó sorprendida.

“La piña es fresca, el jamón también, y como está hecha la masa es riquísima. Las tres cosas combinadas con el queso… me encanta”, comentó la italiana.

Por último, les envió un mensaje a sus compatriotas y los invitó para que dieran su opinión.

“Un mensaje a los italianos: prueben pizza con piña porque les va a gustar tal vez y uno nunca sabe”, concluyó.

