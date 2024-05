Por: Noticias 24/7

Lo más destacado del mundo informativo y en diferentes ámbitos. Presentamos contenidos relevantes en el mundo digital, que acaparan la atención de miles de usuarios en diferentes plataformas. Visitar sitio

Bogotá volvió a ser el centro del debate por cuenta de una ‘influencer’ en TikTok, quien llenó de flores a ciudad y recibió apoyo, pero muchas críticas. María Elvira Ramírez, conocida en la red social como @mariaelvirar, dijo que la capital del país es un buen lugar para vivir y la discusión se desató.

“Bogotá es un gran vividero y esa gente que dice que no es un buen lugar para vivir, ¿qué les pasa por la cabeza? Claramente, tenemos la inseguridad, pero aparte de eso tenemos todo. Una opción gastronómica gigante, tenemos planes para todos los gustos, hay cine, teatro, galería“, mencionó en un video que ya acumula más de 20.000 ‘me gusta’.

(Vea también: ¿Mecánico a domicilio? Hombre apareció en Bogotá arreglando su carro en movimiento)

Por sus afirmaciones, el debate empezó en los comentarios de la publicación y las críticas hacia ella no faltaron. “En Bogotá, los pobres ven cómo los ricos se divierten”, le dijo uno de los usuarios, mientras que otro le preguntó si “alguna vez ha usado Transmilenio en horas pico”. También le remarcaron: “Pues amor, tú vives en una zona privilegiada”.

Además, la ‘tiktoker’ comparó a Bogotá con Medellín por su clima. “A mí me gusta el frío, ese que no lo hace a uno sudar, porque es que uno vivir en Medellín para andar sudando, no“.

Las respuestas en defensa a la capital de Antioquia tampoco faltaron y le remarcaron que “te faltó decir que acá (Medellín) la gente es mil veces mejor y el clima ni hablar”.

Lee También

Sin embargo, no todo fueron críticas, hubo usuarios que la defendieron y aseguraron que, efectivamente, Bogotá es el mejor vividero: “Vivo en Barranquilla, es muy linda, pero extraño de Bogotá que había muchos planes”. Otra persona le dijo que “lo único malo de Bogotá son los trancones“.

El polémico video ya superó los 1.800 comentarios y más de 300.000 visualizaciones. Por su parte, la ‘influencer’ acumula casi 530.000 seguidores en TikTok.

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.