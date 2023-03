Los padres hacen fiestas para sus hijos con el fin de que puedan compartir con sus amigos, divertirse y hasta gozar con los personajes de su preferencia que animan esos eventos.

Eso sí, no todas las celebraciones de los pequeños resultan ser felices, pues la de un niño autista terminó convirtiéndose en un caso viral, porque apenas uno de los invitados que habían confirmado su presencia llegó a la fiesta.

En este caso fue una llamativa joven la causante de una discordia marital en frente de todos lo pequeños.

La usuaria @jacky.farrell compartió en Tik Tok un clip en el que se aprecia todo el reclamo de la esposa por un baile que la joven le hizo al hombre.

La animadora, vestida de ‘spider woman’, baila a los asistentes del evento, mientras algunos de los niños esperan sentados por la siguiente actividad. En ese momento, la joven se acerca para bailar frente a un hombre que estaba grabando con su celular el show y él le sonríe.

Cuando la rubia decide volver a su lugar para continuar con la fiesta, una mujer desde el público la increpa: “¿Por qué le bailas a mi marido?” De inmediato, la animadora le responde que ella no estaba coqueteándole a su esposo:

“Ay, era su marido señora. Ah, yo no le eché el ojo, él me dijo que estaba grabando en vivo y a todo color. El me lo dijo, ¿verdad que sí señor?”, “Señor, ¿verdad que sí, verdad que sí?”, dijo la joven.