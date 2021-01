La gran afortunada se llama Deng Pravatoudom, de 57 años, publica el canal local CTV Toronto, el cual explica que la mujer llegó llegó a Canadá en 1980 desde Laos gracias a la ayuda de una iglesia local, y durante 40 años trabajó en trabajos no cualificados junto con su esposo.

La mujer se quedó sin trabajo por culpa de la pandemia por el coronavirus, pero siguió apostando los mismos números que aparecieron en un sueño de su esposo hace más de 20 años, indica el mismo medio.

Gracias a su fe y positivismo, Pravatoudom es una nueva rica al ganar recientemente el gordo de la lotería Lotto Max, cuyo premio era de 60 millones de dólares canadienses, es decir 48 millones de dólares o unos 165.000 millones de pesos colombianos.

Además, la mujer, madre de 2 hijos adultos y abuela de 2 nietos, confesó que quiere hacerse un regalo especial: comprarse unos diamantes.

"All the hardship is over now." https://t.co/udMXKO1ixe

— CTV Toronto (@CTVToronto) January 18, 2021