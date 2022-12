Organizar una boda puede ser bastante estresante, una inversión tanto de tiempo como dinero para que este momento tan especial sea perfecto. Recientemente se conoció el caso de una joven que fue demandada por no asistir a la boda de una prima.

El creador de contenido Pekari Soto, a través de sus redes sociales contó como una seguidora terminó demandada luego de no asistir a la boda de su prima. La joven había recibido una invitación al matrimonio de su familiar, acompañada por un pagaré.

Según la joven la invitación incluía a su esposo, tres hijos, papás y suegros “Algo que atesoré mucho porque nos tomó en cuenta a todos”.

Sin embargo, algo que le llamó bastante la atención fue el contrato de cumplimiento que venía con la invitación, el cual resumía el costo de los platillos “Un total de casi 12 mil pesos mexicanos, aproximadamente 600 dólares el cual se decía que era un préstamo”, explicó.

La joven extrañada por el documento se comunicó con su prima para aclarar ese punto, no obstante, su familiar le explicó que no había ningún problema que solo necesitaba firmar el contrato y al final lo rompería.

“Le hablé a mi prima y me dijo que no me preocupara si iba a asistir a la boda. No estaba cobrando los platillos, solo necesitaba la confirmación, firmarlo y al final se rompía el contrato el pagaré y listo”, señaló.