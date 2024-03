La identidad de esta mujer no se conoce, pero la entrevista fue hecha en Madrid por un creador de contenido digital que se hace llamar ‘Crisnorway’.

Lo curioso del video es que la chica espera que se acepte que existen “las personas transacionalidad”. La palabra no es nueva, pues la RAE dice que la transnacionalidad son aquellas que se extienden a través de varias naciones, pero lo que sí es nuevo es que esto se le aplique a las personas, pues actualmente es solo para empresas, principalmente.

La joven dice que ella hace parte de este grupo porque los transnacionales son las personas que nacieron en un país, pero se sienten identificadas con otra nacionalidad. “Yo nací en Colombia, pero me siento francesa”, dice esta joven con un acento paisa disminuido.

“Me visto como francesa, llevo mi vida como una francesa. No tengo ningún vínculo con Colombia. Trato de neutralizar mi acento lo más que puedo porque no me siento colombiana”, asegura.

Sin embargo, lo más curioso del caso es que la joven no habla francés y tampoco ha visitado ese país. Estas son las imágenes que se difundieron en otras redes sociales.

Esa jóven esta peor que las aguas que vendia el chavo del 8 que eran de tamarindo pero parecian de limon y sabian a Jamaica

