Aunque fue un camino duro, la mujer aseguró a Fox Baltimore que “nunca” se desanimó ni se puso triste. “Estuve con Dios todo el camino; oré todo el tiempo”, manifestó Lakesha.

Ella añadió que debió pasar por “dolorosos tratamientos de radiación” y de quimioterapia para finalmente tocar una campana en el hospital que marcaba el fin del cáncer.

Fue justamente un video de ese momento que la hizo famosa: ella tocó la campana con fuerza y alegría mientras la mujer que la grababa gritaba de emoción.

“Estaba decidida a tocar esa campana; ¡casi la tiro de la pared!”, recordó Lakesha.

Las imágenes, publicadas en Twitter, recibieron más de 295.000 ‘me gusta’ y 68.000 retuits. Varios usuarios manifestaron que la reacción de la mujer los conmovió tanto, que hasta lloraron de alegría por ella.

Algunos también contaron que pasaron por una situación similar, aunque, en sus casos, esa persona querida falleció. Por esta razón, señalaron que Lakesha los llenaba de felicidad.

Este es el video:

today my mother RUNG THE BELL 🛎🏆 My baby is CANCER FREE 💕🎊🎀🎀💕🎊🎊 THANK YOU LORDDD … RING THAT BELL MA . Take it off the wall You are BLESSED 🙏🏾🙏🏾 pic.twitter.com/TgsNnhaQDp

— ||•Ryy•|| (@_ErkyRy) March 11, 2019