Recientemente, muchas personas están tomando más consciencia con respecto a la importancia de tomar agua, ya que así están más hidratados, reducen el consumo de azúcar en gaseosas o jugos y eso les hace bien en la salud.

Por eso se ha creado la costumbre de tener un termo de agua en la oficina y otro en la casa para todo el tiempo tener esta bebida a la mano, pero de ahí nace un riesgo porque muchos no limpian los envases correctamente.

Es más, como usan agua potable sienten que eso es suficiente para tener el termo limpio y sin ninguna bacteria, pero lo cierto es que el no lavarlo con jabón constantemente puede tener consecuencias importantes.

Una usuaria en la red social TikTok compartió una difícil experiencia que vivió justamente por tomar agua de un termo que no lavaba hace mucho tiempo, pues eso le significó dos enfermedades que por poco la llevan a la muerte.

“Tuve un resfriado leve, pero no se me pasaba. Fui a urgencias por bronquitis. Me recetaron un inhalador y pastillas, pero estas últimas me causaron urticaria, así que tuve que dejarlas”, comenzó explicando Kae Smith en sus redes sociales.