Un joven de 16 años en Santander se ha convertido en un desafío médico. Durante su vida ha tenido tres corazones, el primero con el que nació y dos trasplantes que le han brindado nuevas oportunidades para seguir adelante. Ahora que su vida es más tranquila, sueña con ser ingeniero de sistemas.

Juan David Galindo no es un adolescente cualquiera; de niño fue uno de los primeros en recibir asistencia mecánica ventricular izquierda, conocida también como un corazón artificial. En esa época, su diagnóstico era una enfermedad congénita que debilitaba el músculo del corazón y limitaba su capacidad para bombear sangre en el cuerpo.

“Él primero tuvo tratamiento en Bogotá. Me encontré con un doctor, que yo le pregunté lo del trasplante y él me dijo que para los pobres no existía el trasplante, pero estamos acá y ya llevamos dos trasplantes”, contó Diana Gordillo, madre del joven.