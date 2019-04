Un video publicado en Instagram muestra que la mujer no calculó bien ni su fuerza ni la dirección hacia la que lanzó el hacha, por lo que esta golpeó la parte inferior de una pared y rebotó hacia Ainsley.

La mujer, por fortuna, reaccionó a tiempo y se agachó justo cuando el hacha se dirigía hacia ella.

“¡Dios mío, estoy tan contenta de no que no me golpeara la cabeza!”, manifestó Ainsley a Inside Edition.

Estas son las imágenes, que ya tienen más de 94.000 vistas: