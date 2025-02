Lo que empezó como una serie de videos en TikTok terminó costándole el trabajo a Martinson, una mujer estadounidense que, bajo el nombre ‘Hot Take Melody’, publicó polémicos comentarios burlándose de las deportaciones masivas de colombianos y personas de otras nacionales de Estados Unidos.

(Vea también: Mhoni Vidente predice atentado contra Donald Trump y dice si morirá estando en el cargo)

En videos publicados en su perfil, la mujer se refirió de manera despectiva a los migrantes indocumentados que han sido expulsados por el gobierno de Donald Trump en EE. UU. y se mostró indiferente ante la separación de familias.

“No me importa que las familias estén separadas. Si alguien está siendo deportado en realidad lo encuentro gracioso, me consuela mucho, no siento ninguna simpatía por tu hijo que podría crecer sin un padre porque fue enviado de vuelta a México o a otro lugar, quiero decir, eres libre de irte con ellos”, señaló la creadora de contenido.

En sus publicaciones, Martinson aseguró que encontraba “gracioso” que las personas fueran deportadas y dijo que no sentía compasión por los niños que quedaban sin sus padres.

Aunque las redes de la mujer estaban llenas de comentarios que descalificaban sus palabras, ella respondía con nuevas burlas hacia sus seguidores y hacia los migrantes: “No tengo simpatía por tus videos en redes sociales llenos de lágrimas, no me importa, me estoy riendo de ti… creo que eres inhumano”

Pero sus burlas no pasaron desapercibidas. La creadora de contenido Soo-Jee-Jah, con más de dos millones de seguidores, replicó los videos de ‘Hot Take Melody’ y las reacciones en redes fueron inmediatas. Allí, muchos usuarios se encargaron de identificar el lugar de trabajo de la mujer.

La empresa Bidadoo, dedicada a la venta de equipos comerciales e industriales, confirmó que Martinson ya no hacía parte de la compañía y rechazó sus declaraciones.

En un comunicado, la empresa aseguró que tomó “medidas decisivas” y que incluso notificó el caso a las autoridades:”Hemos tomado medidas decisivas. Se ha informado del incidente a la policía y al FBI para que vigilen y aborden cualquier riesgo o amenaza potencial. Se ha contactado a la persona involucrada y ya no está en Bidadoo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por bidadoo (@bidadoo)

Además, Bidadoo enfatizó que los comentarios de Martinson no representaban los valores de la compañía y reafirmó su compromiso con un ambiente de trabajo basado en el respeto por los migrantes.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.